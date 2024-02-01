'Надо дождаться подтверждения': в Воздушных силах прокомментировали удары по аэродрому 'Бельбек' в Крыму

В результате взрывов 31 января во временно оккупированном Крыму, в частности в районе аэродрома "Бельбек", были атакованы определенные российские объекты. Но для установления точных последствий следует дождаться подтверждения разведки или спутниковых снимков.

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Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. В то же время подчеркнул, что российского присутствия на полуострове становится меньше.

"Это происходит уже далеко не в первый раз. Наши пилоты тактической авиации очищают Крым от россиян крылатыми ракетами, предоставленными партнерами, и так далее. И вчера был один из таких случаев, аэродром "Бельбек в частности", – объяснил представитель ВС.

Он добавил, что вчера были поражены объекты на захваченном российскими военными аэродроме в Севастополе, но не назвал, какие именно последствия ударов. Со своей стороны выразил надежду, чтобы на полуострове было выведено из строя больше авиационной техники ВС РФ.

"Есть разная информация, даже из российских источников. Но все же нужно дождаться и спутниковых снимков, и подтверждения нашей разведки, какие именно объекты были поражены, какие последствия там есть", – заявил Игнат.

По его словам, оккупанты используют около пяти аэродромов в Крыму для атак на города Украины. Также подчеркнул, что не будет комментировать заявления россиян о том, что полуостров "атаковали 24 ракеты".

Напомним, что 31 января в крымских пабликах сообщили о взрывах в Севастополе, а затем пожаре в районе военного аэродрома "Бельбек". Россияне утверждали, что Крым пытались атаковать десятками ракет, и публиковали фото их следов в небе.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук тогда только намекнул на удар по "Бельбеку". А утром 1 февраля российские СМИ заявили, что на аэродроме в Севастополе ракета поразила пункт связи.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник ГУР Кирилл Буданов пообещал еще больше "бавовны" в Крыму в этом году и в очередной раз подчеркнул, что Керченский мост должен быть уничтожен. По его словам, хватит уже этой "путинской гордости" гореть – мосту пора заканчивать свое существование.

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