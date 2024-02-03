Оккупанты ночью запустили по Украине 14 'Шахедов': силы ПВО сбили 9 дронов

В ночь на 3 февраля российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Всего враг запустил по украинским городам и селам 14 "Шахедов".

Видео дня

Силы ПВО уничтожили девять из них, однако есть прилеты. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

В ночь на 3 февраля 2024 года Россия запустила по Украине 14 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Запускали "мопеды" из района Приморско-Ахтарска, РФ, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, враг из Белгородской области запустил две управляемые авиационные ракеты Х-59.

"Как и минувшей ночью, значительную часть "Шахедов" враг направил по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине", – рассказали в Воздушных силах.

Там добавили, что мобильными огневыми группами Воздушных сил и Сил обороны Украины в течение ночи уничтожены 9 вражеских БПЛА в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей.

Напомним, ранее стало известно, что россияне атаковали Полтавщину поздно вечером 2 февраля. Вражеские авиационные ракеты прилетели в Мирноградский район. Там зафиксированы попадания.

К счастью, люди в результате атаки не пострадали.

Также сообщалось, что в ночь на 3 февраля оккупанты атаковали "Шахедами" Кривой Рог и Кропивницкий. В обоих городах работали силы ПВО. В Кривом Роге были попадания, которые привели к обесточиванию 40 тыс. абонентов, в том числе двух шахт. Под землей оказались заблокированными около 100 шахтеров.