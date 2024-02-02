Оккупанты атаковали 'Шахедами' Кривой Рог и Кропивницкий: работала ПВО

Оккупационные войска России в ночь на 2 февраля атаковали украинские города ударными дронами-камикадзе. Несколько громких взрывов прогремело в Кривом Роге, после чего в некоторых районах города пропало электричество. Также громко было в Кропивницком, там работала ПВО.

Видео дня

Воздушные силы ВСУ в Telegram предупреждали о нескольких группах вражеских БПЛА по разным направлениям. В частности военные сообщили о "Шахедах" над Кривым Рогом около 3:30.

Взрывы в Кривом Роге

Мониторинговые каналы писали, что в направлении города было зафиксировано не менее десяти дронов оккупантов.

"Большинство из ударных БпЛА из группы в 10 единиц в направлении Кривого Рога", – сказано в сообщении канала "Монитор".

Канал "Типичный Кривой Рог" написал, что в городе было слышно много взрывов, после которых в некоторых районах начались перебои с электричеством и отоплением. Позже авторы отметили, что электричество выключили превентивно. В то же время в сети опубликовали фото, на котором видно пожар, возможно, в результате удара "Шахеда".

Взрывы в Кропивницком

Около 3:30 взрывы было слышно в Кропивницком. Позже глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович на своем канале в Telegram сообщил, что они были результатом работы ПВО по вражеским дронам.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки России нет.

"Массированная дроновая атака на Кировоградщину и соседние области. Отработала ПВО в городе Кропивницком и Кропивницком районе. Предварительно – без пострадавших", – написал Райкович.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска после обеда в четверг, 1 февраля, атаковали Берислав Херсонской области. В результате обстрела погибли двое иностранных волонтеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!