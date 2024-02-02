Оккупанты ночью ударили по Кировоградщине, есть прилет в инфраструктурный объект

Террористические войска России ночью в пятницу, 2 февраля, атаковали дронами-камикадзе типа Shahed Кировоградскую область. Некоторые попали по инфраструктуре, но обошлись без пострадавших.

Видео дня

Защитники неба сбили над регионом три ударных БПЛА. Об этом сообщили в Силах обороны юга.

Там отметили, что этой ночью доннами Shahed-131/136 враг снова терроризировал южные и центральные области. Боевая работа подразделений ПВО длилась около шести часов.

В южной зоне ответственности защитники сбили три БПЛА на Кировоградщине и два – на Херсонщине. А в целом во время атаки были уничтожены 11 из 24 "Шахедов".

"К сожалению, врагу удалось попасть в инфраструктурный объект Кировоградской области. Люди не пострадали", – добавили в ведомстве.

Глава ОВА Андрей Райкович после 04:00 лишь сообщил, что во время массированной атаки ПВО отработала в городе Кропивницком и Кропивницком районе области.

Под дроновый удар РФ также попал Криворожский район Днепропетровщины. Там повреждена одна из подстанций НЭК "Укрэнерго", произошло обесточивание более 40 тыс. абонентов, среди которых две шахты.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кировоградской области взрывотехники обезвредили две боеголовки российских "Кинжалов". Эти аэробаллистические ракеты украинские силы противовоздушной обороны сбили во время одного из вражеских обстрелов, но снаряды не разорвались, а их обломки обнаружили в поле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!