Оккупанты ночью запустили по Украине 25 'Шахедов': силы ПВО сбили 11 дронов

Защитники неба Украины уничтожили 11 ударных БПЛА типа Shahed, которыми войска РФ совершили атаку в ночь с 1 на 2 февраля. В общем оккупанты запустили 25 дронов-камикадзе, вероятно, есть попадания.

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Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ.

"Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 25 БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 вражеских дронов уничтожены", – отметили в ведомстве.

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Напомним, что ночью в пятницу оккупанты направили "Шахеды" на Днепропетровщину и Кировоградщину. Во время воздушной тревоги несколько громких взрывов раздалось в Кривом Роге, после чего в некоторых районах города исчезло электричество. Также громко было в Кропивницком – там работала ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 февраля силы ПВО сбили два из четырех "Шахедов", некоторые дроны привели к прилетам на Харьковщине. Во время этой же атаки Россия атаковала ракетами город Мирноград на Донетчине.

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