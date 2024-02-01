Россия ночью запустила по Украине четыре 'Шахеда': силы ПВО сбили два дрона

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 1 февраля сбили два из четырех дронов-камикадзе типа Shahed, которыми атаковала Россия. Некоторые беспилотники привели к прилетам на Харьковщине.

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Также враг нанес удары ракетами. Об этом в утренней сводке сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив четыре БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины две вражеские дроны уничтожены", – отметили в ведомстве.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что два "Шахеда" силы ПВО обезвредили в пределах Харьковской области.

Напомним, что дронами-камикадзе враг атаковал гражданскую инфраструктуру в Основянском районе Харькова – без пострадавших. Кроме этого, авиационными бомбами оккупанты ударили по больнице в поселке Великий Бурлук Купянского района области. Там поврежден фасад здания, окна и крыша. Спасатели эвакуировали 38 человек, из них пятеро – работники заведения, четырем на месте оказали первую медицинскую помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабной войны Россия запустила по Украине почти 4,5 тысячи "Шахедов". Оккупанты постоянно атакуют с неба объекты гражданской и критической инфраструктуры, пытаясь парализовать жизнь украинцев.

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