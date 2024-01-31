За время войны Россия выпустила по Украине почти 4,5 тысяч 'Шахедов': у Зеленского показали средства противодействия. Видео

С начала полномасштабного вторжения Россия запустила по Украине почти 4,5 тысяч "шахедов". Захватчики постоянно атакуют с неба объекты гражданской и критической инфраструктуры, пытаясь парализовать жизнь украинцев. Для противодействия этим атакам военное руководство вместе с ОВА обеспечивают мобильные огневые группы, держащие небо под контролем и ликвидирующие вражеские дроны.

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Об этом рассказал заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба в своем Telegram-канале. Он обнародовал видео Стражи неба о работе мобильных огневых групп – одной из составляющих эшелонированной системы обороны Киева и области.

Защитники неба круглосуточно на дежурстве и по тревоге в считанные минуты выезжают на боевые позиции. Оснащены мобильные группы ПЗРК и ЗУ, что позволяет сбивать вражеские дроны и ракеты.

Бойцы рассказали, как работают мобильные огневые группы во время массированных атак российских окупантов.

Среди тех, кто защищает небо в мобильной группе Киевской области, военный Василий Вознюк. Он с первых дней полномасштабного вторжения РФ пошел добровольцем защищать столицу от наступления захватчиков.

"Когда начинается тревога, мы выезжаем в зону нашей ответственности, несем дежурство – это наблюдение, видим проходы ракет, "шахедов". Если мы их не достаем, передаем координаты командиру, дальше это уже передается ребятам и они сбивают цель с ПВО. Если же мы достаем до цели, открываем огонь и пытаемся ее сбить", – рассказал защитник неба Василий.

После сигнала на сборы у бойцов мобильной группы всего 10 минут. За это время они должны собраться и уехать в зону ответственности.

Василий Вознюк рассказал, какие эмоции испытали защитники после первого успешного избиения вражеского беспилотника.

"Тепловизорами пробиваем небо. По рации передали, что идет на нас. Мы приготовились, разошлись по позициям. Когда услышали уже работу двигателя "шахеда" один из моих бойцов посветил трассером, показал направление, где дрон идет, и мы начали работать по нему. И нам удалось его сбить! Ой, эмоции были такие, что даже не передать словами. Это очень классно", – поделился защитник.

Семья Василия – жена и маленькие дети, живут в Украине. По его словам, это и является его главной мотивацией служить – чтобы его дети бегали по свободной украинской земле под сине-желтым флагом, "а не какого-то триколора".

"Мотивация – не допустить врага зайти сюда. Я не хочу этих "высвободителей" здесь. Я хочу, чтобы мои дети росли в свободной Украине. Это безоговорочно. Уезжать никто никуда не собирался, с первых дней мы пришли и были готовы к любым. задач. А как бежать? Как потом детям в глаза смотреть? Только здесь, только свободная Украина – никак иначе", – убежден защитник неба Василий Вознюк.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее кадры успешной работы мобильной огневой группы по вражеским дронам опубликовал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Он также рассказал о последних результатах "охоты" украинских воинов на вражеские БПЛА.

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