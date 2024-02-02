В результате атаки РФ на Украину повреждена подстанция 'Укрэнерго': в Кривом Роге обесточены потребители

Оккупационные войска РФ в ночь на 2 февраля совершили массированную атаку дронами-камикадзе по южным и центральным областям Украины. В результате была повреждена одна из подстанций "Укрэнерго".

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Из-за этого пропало электричество в более 40 тыс. абонентов в Кривом Роге и Криворожском районе Днепропетровщины. О ситуации сообщили в официальном Telegram-канале национальной энергетической компании.

"К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго". В Кривом Роге обесточены бытовые и промышленные потребители", – отметили там.

Чтобы вернуть свет в дома жителей, специалисты компании, а также работники ГСЧС сначала взялись осмотреть оборудование.

В "Укрэнерго" добавили, что аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после окончания осмотра.

Напомним, что Воздушные силы ВСУ предупредили о пролете дронов-камикадзе типа Shahed над Кривым Рогом около 03:30 в пятницу. Местные паблики впоследствии сообщили о множестве взрывов в городе, после которых в некоторых районах начались перебои с электричеством и отоплением. Позже там отметили, что электричество выключили превентивно. В сети также опубликовали фото, на котором виден пожар.

Председатель ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночью над Криворожским районом ПВО сбила три "Шахеда", но есть и попадания. Из-за них произошло обесточивание более 40 тыс. абонентов, в том числе двух шахт. Под землей остались более 100 рабочих, к утру часть из них подняли на поверхность.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 января в результате российской дроновой атаки возникло повреждение оборудования на одной из подстанций "Укрэнерго" в центральном регионе. Однако событие не повлекло критических последствий для сбалансированной работы энергосистемы.

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