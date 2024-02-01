Оккупанты атаковали Херсонщину и убили иностранных волонтеров: детали

Российские оккупационные войска после обеда в четверг, 1 февраля, атаковали Берислав Херсонской области. В результате обстрела погибли двое иностранных волонтеров.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. "Из-за вражеского удара по Бериславу погибли и пострадали иностранные волонтеры", – говорится в сообщении.

Уточняется, что армия РФ убила двух граждан Франции.

Трое раненых, среди которых и женщина, тоже иностранцы. Четвертый мужчина, получивший травмы – 41-летний одессит.

Отмечается, что все пострадавшие приехали в Херсонскую область как волонтеры. В результате атаки существенно повреждены их транспортные средства.

Раненых и погибших полицейские вместе с медиками доставили в больницу. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

В Офисе генерального прокурора добавили, что атака произошла около 16:00.

Предварительно массированный обстрел был произведен с использованием беспилотных летательных аппаратов.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры совместно с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Напомним, силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 1 февраля сбили два из четырех дронов-камикадзе типа Shahed, которыми атаковала Россия. Некоторые беспилотники повлекли за собой прилеты на Харьковщине.

Ранее сообщалось, что 31 января страна-агрессор Россия атаковала дронами-камикадзе типа Shahed Харьков – в городе есть прилет в гражданскую инфраструктуру. В то же время в поселке Большой Бурлук россияне били КАБами – из-за попадания в больницу пострадали четыре человека.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабной войны Россия запустила по Украине почти 4,5 тысяч "Шахедов". оккупанты постоянно атакуют с неба объекты гражданской и критической инфраструктуры, пытаясь парализовать жизнь украинцев.

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