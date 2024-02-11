По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с юга

Оккупационные российские войска вечером в воскресенье, 11 февраля запустили группу дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 с южного направления. В ряде регионов объявили воздушную тревогу.

Об угрозе предупредили в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. Вражеские беспилотники двигались в сторону Павлоградского района на Днепропетровщине.

Военные призвали жителей Павлограда находиться в укрытиях.

В мониторингом канале "Николаевский Ванек" сообщили, что группа ударных дронов российских оккупантов (от трех до пяти штук) направляются из временно оккупированных территорий в Запорожской области в сторону Днепропетровщины.

Около 23.00 на территорию Украины залетели другие группы вражеских БПЛА. Угроза была для Херсонской и Николаевской областей.

"Несколько групп ударных вражеских БПЛА в Херсонской области двигаются в направлении Николаевской области, курс северо-западный", – отметили в ПС.

В 23:03 в Воздушных силах объявили ракетную опасность для Днепропетровщины (в частности Павлограда) и Харьковщины (в частности Харькова).

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины ночью 11 февраля отбили дроновую атаку России, уничтожив 40 из 45 ударных БПЛА. Больше всего дронов ПВО обезвредила на юге, но был и прилет.

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