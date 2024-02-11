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По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с юга

Ольга Липич
War
1 минута
7,9 т.
По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с юга

Оккупационные российские войска вечером в воскресенье, 11 февраля запустили группу дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 с южного направления. В ряде регионов объявили воздушную тревогу.

Об угрозе предупредили в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. Вражеские беспилотники двигались в сторону Павлоградского района на Днепропетровщине.

По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с юга

Военные призвали жителей Павлограда находиться в укрытиях.

В мониторингом канале "Николаевский Ванек" сообщили, что группа ударных дронов российских оккупантов (от трех до пяти штук) направляются из временно оккупированных территорий в Запорожской области в сторону Днепропетровщины.

Около 23.00 на территорию Украины залетели другие группы вражеских БПЛА. Угроза была для Херсонской и Николаевской областей.

По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с юга

"Несколько групп ударных вражеских БПЛА в Херсонской области двигаются в направлении Николаевской области, курс северо-западный", – отметили в ПС.

В 23:03 в Воздушных силах объявили ракетную опасность для Днепропетровщины (в частности Павлограда) и Харьковщины (в частности Харькова).

По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с юга

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины ночью 11 февраля отбили дроновую атаку России, уничтожив 40 из 45 ударных БПЛА. Больше всего дронов ПВО обезвредила на юге, но был и прилет.

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