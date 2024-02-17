По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с восточного направления

Вечером в субботу, 17 февраля, в части областей Украины была объявлена воздушная тревога. На востоке ее объявили из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Также в некоторых областях есть угроза применения авиационных средств поражения. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что угроза ударных БПЛА наблюдается в Донецкой и Днепропетровской областях.

"БпЛА типа "Shahed" в восточной части Донецкой области, в направлении Днепропетровщины (Павлоград)", – уточнили в ПС ВСУ.

По состоянию на 20:55 фиксируется еще несколько БПЛА в Покровском районе Днепропетровской области, курс северный.

В то же время, наблюдается активность враждебной тактической в акватории Азовского моря. Через Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях есть угроза применения авиационных средств поражения.

Напомним, днем 17 февраля российская террористическая армия атаковала Херсон. В результате военного преступления РФ погиб мирный житель.

Также днем 17 февраля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Запорожской области. Взрывы раздались на окраине областного центра.

Ранее сообщалось, что 17 февраля российские захватчики атаковали Никопольский район Днепропетровской области. В Марганецкой общине оккупанты ударили дроном по гражданскому автомобилю. Пострадали два человека, обоих в тяжелом состоянии доставили в больницу.