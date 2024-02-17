Оккупанты ударили по Херсону: есть погибший и раненые

Днем 17 февраля российская террористическая армия атаковала Херсон. Вследствие военного преступления РФ погиб мирный житель.

Кроме того, ранения разной степени тяжести получили два человека. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По информации ОВА, травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Погибшему было примерно до 45 лет.

Также россияне ранили двух жителей Херсона. Легкие ранения получила 49-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную травму и ранение ноги.

Кроме того, после вражеского обстрела в больницу был доставлен 36-летний мужчина. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

По предварительным данным, путинские террористы наносили удары по областному центру из тяжелой артиллерии с территории временно оккупированного левого берега Херсонской области.

Напомним, 17 февраля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Запорожской области. Взрывы прогремели на окраине областного центра. Целью врага в этот раз стал объект инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что 17 февраля российские захватчики атаковали Никопольский район Днепропетровской области. В Марганецкой громаде оккупанты ударили дроном по гражданскому автомобилю. Пострадали два человека, обоих в тяжелом состоянии доставили в больницу.