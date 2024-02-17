Оккупанты ударили по Херсону: есть погибший и раненые
Днем 17 февраля российская террористическая армия атаковала Херсон. Вследствие военного преступления РФ погиб мирный житель.
Кроме того, ранения разной степени тяжести получили два человека. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
По информации ОВА, травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Погибшему было примерно до 45 лет.
Также россияне ранили двух жителей Херсона. Легкие ранения получила 49-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную травму и ранение ноги.
Кроме того, после вражеского обстрела в больницу был доставлен 36-летний мужчина. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.
По предварительным данным, путинские террористы наносили удары по областному центру из тяжелой артиллерии с территории временно оккупированного левого берега Херсонской области.
Напомним, 17 февраля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Запорожской области. Взрывы прогремели на окраине областного центра. Целью врага в этот раз стал объект инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что 17 февраля российские захватчики атаковали Никопольский район Днепропетровской области. В Марганецкой громаде оккупанты ударили дроном по гражданскому автомобилю. Пострадали два человека, обоих в тяжелом состоянии доставили в больницу.
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