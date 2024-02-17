Оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья

Днем 17 февраля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Запорожской области. Взрывы прогремели на окраине областного центра.

Целью врага в этот раз стал объект инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По информации ОВА, данные о пострадавших уточняются. Также известно, что взрывы прогремели возле села Наталовка Запорожского района.

"Предварительно – попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья. Информация о пострадавших уточняется", – сообщили в ОВА.

Стоит отметить, что взрывы в Запорожской области слышали около 12:00, когда в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

"Взрыв в Запорожском районе вблизи села Наталовка. Оставайтесь в укрытиях", – призывал Федоров во время воздушной тревоги.

Напомним, 17 февраля российская террористическая армия атаковала Херсон. Вследствие военного преступления РФ погиб мирный житель. Кроме того, ранения разной степени тяжести получили два человека.

Ранее сообщалось, что 17 февраля российские захватчики атаковали Никопольский район Днепропетровской области. В Марганецкой громаде оккупанты ударили дроном по гражданскому автомобилю. Пострадали два человека, обоих в тяжелом состоянии доставили в больницу.