Оккупанты на Днепропетровщине атаковали дроном авто: пострадали два человека. Фото

С утра 17 февраля российские захватчики атакуют Никопольский район Днепропетровской области. В Марганецкой громаде оккупанты ударили дроном по гражданскому автомобилю.

Пострадали два человека, обоих в тяжелом состоянии доставили в больницу. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"С самого утра российские изверги начали атаковать Никопольщину. В Марганецкой громаде вражеский БпЛА попал в авто. Пострадали два человека. 49-летняя женщина и 48-летний мужчина. Оба – "тяжелые", – отметил глава Днепропетровской ОВА.

Он добавил, что в настоящее время детали по поводу последствий вражеского удара уточняются.

Напомним, в ночь на 16 февраля оккупанты нанесли удар по Полтавщине. Вражеская ракета попала на открытой территории, обошлась без жертв и пострадавших.

А спустя несколько часов, днем 16 февраля, захватчики запустили в направлении региона баллистические ракеты. Во время масштабной воздушной тревоги в Полтавской области слышали взрывы. После отбоя тревоги в Полтавской ОВА отметили, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений не было.