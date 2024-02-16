В Украине объявляли масштабную тревогу из-за угрозы ударов баллистики: на Полтавщине слышали взрывы
Днем 16 февраля по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
Об этом предупредили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Тем временем в Полтавской области раздались взрывы.
"Внимание! Тревога по всей территории Украины связана с угрозой применения баллистического вооружения!" – говорится в сообщении ВС ВСУ, опубликованном в 15:07.
Тем временем в сети сообщают о взрывах в Полтавской области.
"В Полтавском районе слышали звук взрыва", – написало "Суспільне".
Уже после первых взрывов на Полтавщине "Николаевский Ванек" сообщил о новых пусках в направлении этой области. Он предположил, что российские войска запускают по Украине баллистические ракеты производства КНДР.
"Новые пуски баллистики в сторону Полтавской области. Тревогу не игнорировать! Это уже, вероятно, корейская др*чь", – отмечено в сообщении
Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин подтвердил атаку на регион.
"Враг нанес удары по территории Полтавщины. Во второй раз за сутки. Были слышны звуки взрывов. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет", – отметил он.
Напомним, утром 16 февраля стало известно, что оккупанты ночью нанесли удар по Полтавщине.
В Полтавской ОВА констатировали, что попадание было на открытой территории, поэтому, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
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