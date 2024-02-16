В Украине объявляли масштабную тревогу из-за угрозы ударов баллистики: на Полтавщине слышали взрывы

Днем 16 февраля по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом предупредили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Тем временем в Полтавской области раздались взрывы.

"Внимание! Тревога по всей территории Украины связана с угрозой применения баллистического вооружения!" – говорится в сообщении ВС ВСУ, опубликованном в 15:07.

Тем временем в сети сообщают о взрывах в Полтавской области.

"В Полтавском районе слышали звук взрыва", – написало "Суспільне".

Уже после первых взрывов на Полтавщине "Николаевский Ванек" сообщил о новых пусках в направлении этой области. Он предположил, что российские войска запускают по Украине баллистические ракеты производства КНДР.

"Новые пуски баллистики в сторону Полтавской области. Тревогу не игнорировать! Это уже, вероятно, корейская др*чь", – отмечено в сообщении

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин подтвердил атаку на регион.

"Враг нанес удары по территории Полтавщины. Во второй раз за сутки. Были слышны звуки взрывов. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет", – отметил он.

Напомним, утром 16 февраля стало известно, что оккупанты ночью нанесли удар по Полтавщине.

В Полтавской ОВА констатировали, что попадание было на открытой территории, поэтому, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.