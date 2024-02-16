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В Украине объявляли масштабную тревогу из-за угрозы ударов баллистики: на Полтавщине слышали взрывы

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
19,6 т.
В Украине объявляли масштабную тревогу из-за угрозы ударов баллистики: на Полтавщине слышали взрывы

Днем 16 февраля по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом предупредили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Тем временем в Полтавской области раздались взрывы.

"Внимание! Тревога по всей территории Украины связана с угрозой применения баллистического вооружения!" – говорится в сообщении ВС ВСУ, опубликованном в 15:07.

В Украине объявляли масштабную тревогу из-за угрозы ударов баллистики: на Полтавщине слышали взрывы

Тем временем в сети сообщают о взрывах в Полтавской области.

"В Полтавском районе слышали звук взрыва", – написало "Суспільне".

Уже после первых взрывов на Полтавщине "Николаевский Ванек" сообщил о новых пусках в направлении этой области. Он предположил, что российские войска запускают по Украине баллистические ракеты производства КНДР.

"Новые пуски баллистики в сторону Полтавской области. Тревогу не игнорировать! Это уже, вероятно, корейская др*чь", – отмечено в сообщении

В Украине объявляли масштабную тревогу из-за угрозы ударов баллистики: на Полтавщине слышали взрывы

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин подтвердил атаку на регион.

"Враг нанес удары по территории Полтавщины. Во второй раз за сутки. Были слышны звуки взрывов. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет", – отметил он.

Напомним, утром 16 февраля стало известно, что оккупанты ночью нанесли удар по Полтавщине.

В Полтавской ОВА констатировали, что попадание было на открытой территории, поэтому, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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