Оккупанты ночью нанесли удар по Полтавщине: был прилет на открытой территории

В ночь на 16 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Полтавщине. В Миргородском районе было попадание по открытой территории.

Обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

"Очередная ракетная атака по Миргородскому району. Ночью было попадание на открытой территории. К счастью, жертв и пострадавших нет", – отметил чиновник.

По словам Пронина, воздушную тревогу в Полтавской области накануне объявляли шесть раз. В общей сложности она длилась почти четыре часа.

Напомним, накануне вечером стало известно, что россияне обстреляли Харьковщину управляемыми авиабомбами. Прилет вражеских КАБов зафиксирован в населенном пункте Ольхватской общины в Купянском районе. В частности, захватчики попали в гражданский автомобиль, убив трех человек: супругов и молодую девушку, находившихся возле машины.

Также в результате атаки вспыхнул частный дом, два человека получили ранения.