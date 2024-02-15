Россияне обстреляли Харьковщину управляемыми авиабомбами: одна попала в авто, погибли супруги

В четверг, 15 февраля, российские террористы обстреляли Харьковщину управляемыми авиабомбами. Прилет вражеских КАБов зафиксирован в населенном пункте Ольхуватской общины в Купянском районе, погибли по меньшей мере три человека.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. По его информации, оккупанты сбросили два КАБа на село Чорное и попали в автомобиль мирных жителей.

В результате удара управляемыми авиабомбами погибли три человека – супруги, которые в то время находились возле машины, и юная девушка. Кроме того, два человека получили ранения.

"Зафиксировано попадание в автомобиль с гражданскими: по меньшей мере двое погибших мирных жителей – муж и его жена. Также есть возгорание жилого частного дома, предварительно – двое раненых", – сообщил Синегубов.

Впоследствии в ГСЧС уточнили информацию. Одна из КАБ попала в легковой автомобиль ВАЗ и полностью уничтожила его. В результате удара погибли три человека, находившиеся в тот момент возле машины, еще двое пострадали. Вблизи авто обнаружены тела 58-летней женщины и 56-летнего мужчины, а также девушки около 17 лет. Ее данные устанавливают. Таким образом, в результате российской агрессии количество жертв увеличилось до трех человек.

Кроме того, ранения получили 54-летняя женщина и 53-летний мужчина. Женщина в тяжелом состоянии, ее госпитализировали.

Также в результате бомбардировок окупантов произошел пожар в жилом доме и хозяйственном сооружении в селе Черное. Огонь охватил площадь в 190 кв.м. Кроме того, было разрушено жилое здание со дворовыми застройками, которое находилось рядом.

Напомним, Утром 15 февраля российские оккупационные войска атаковали город Запорожье. По предварительным данным, оккупанты попали в объекты инфраструктуры, также повреждения получили жилые дома. В результате вражеского ракетного обстрела получили ранения шесть человек.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы убили мать с ребенком в Селидово Донецкой области. 14 февраля в результате обстрела путинскими извергами местной больницы погибли 35-летняя Наталья Степаненко и ее единственный 9-летний сын Ярослав Каменев.

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