'Сначала было пламя, а затем взрыв': очевидцы рассказали о российской атаке на Запорожье. Фото и видео

Утром 15 февраля российские оккупационные войска атаковали город Запорожье. В результате вражеского ракетного обстрела получили ранения шесть человек.

По предварительным данным оккупанты попали в объекты инфраструктуры, также повреждения получили жилые дома. Местные жители, ставшие очевидцами событий, сообщили о деталях российской атаки корреспондентам Общественного.

Один из жителей Запорожья говорит, что в момент взрыва он был на работе и вышел на улицу, когда увидев яркие вспышки в небе.

"Сначала пламя было, а потом взрыв. Я вышел в полшестого, или в шесть кофе попить. Смотрю: я думал там где-то дальше, а оно, оказывается, здесь где-то. Ничего не пострадало, только собака с балкона сбежала быстренько и под шкаф спрятался" – рассказал мужчина.

В то же время местная предпринимательница Юлия Щербина, арендующая помещение рядом с эпицентром удара, вспоминает, что была дома, когда услышала взрыв. Женщина говорит, сразу поняла, что прилет был именно там, поскольку взрыв был очень громким.

"Мы сразу поняли, что это где-то у нас здесь, потому что очень громко было. Где-то в 7.30 приехала на работу, а у нас здесь два окна вылетели. Хорошо, что никого не было. Мы оставили обращение, что у нас здесь. Пообещали сегодня-завтра зашить OSB. Наши девочки уже собрали все стекло, пленкой закрыли окна, потому что холодно", – рассказывает предпринимательница.

По словам главы Запорожской областной государственной администрации, Ивана Федорова, основной удар направлялся на промышленную зону, несколько ракет нанесло повреждения зданиям, и одна из них поразила зеленую зону. Он подчеркнул, что жилые дома местных жителей будут восстановлены в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что утром 15 февраля Россия нанесла ракетный удар по Львову, что привело к полному уничтожению электроподстанции. Электроснабжение в ряд офисных зданий обеспечивалось именно с этой подстанции, и сейчас все они работают на генераторах. Однако ракетная атака в целом не повлекла критических последствий для энергосистемы, поэтому массовые отключения электроснабжения не предполагаются.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия готовилась к ракетной атаке по Украине 15 февраля фактически с момента предварительного массированного удара. Оккупанты прибегли к сложной тактике запусков по разным направлениям, использованию различных видов вооружения и сложной траектории движения ракет.

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