Враг использовал сложную тактику и траекторию движения ракет: Гуменюк рассказала об особенностях новой атаки РФ на Украину

Войска России готовились к нынешней ракетной атаке по Украине фактически с момента предыдущего массированного удара. Оккупанты прибегли к сложной тактике запусков с разных направлений, использованию различных видов вооружения и сложной траектории движения ракет.

Об этом утром 15 февраля рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, комментируя российскую атаку ракетами, в том числе с самолетов Ту-95МС.

На вопрос об изменении тактики агрессора, о чем может свидетельствовать отсутствие "Шахедов" во время нынешнего запуска, она сказала:

"Сценарий не новый, просто мы стремимся к каким-то зацепкам и стараемся чисто психологически убедить себя, что контролируем ситуацию. На самом деле враг может наносить ракетные удары без примешивания туда дронов. Такая тактика не новая, она просто используется врагом с определенной последовательностью чередований для того, чтобы немного развеять настройки систем противовоздушной обороны".

Гуменюк добавила, что враг довольно давно готовился к этому ракетному удару – фактически с прошлой атаки.

"Мы видели сегодня и сложную тактику мероприятий с разных направлений и смешанное использование различных видов вооружения по происхождению, месту базирования, старта и сложные траектории движения ракеты", – рассказала спикер.

Гуменюк также отметила, что враг довольно часто стремится к тому, чтобы ракеты, "если они не направлены непосредственно на прибрежные регионы, все же направляли максимально с временно оккупированных территорий".

Ведь оккупанты понимают, что даже на протяжении маршрута следования за ними идет охота, работает ПВО в разных регионах.

"Именно для того они пытаются использовать территорию временной оккупированной Украины и максимально обойти наши системы", – пояснила Гуменюк.