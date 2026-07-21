На Купянском направлении ситуация обострилась, враг хочет рассечь украинский плацдарм, – Трегубов

На Купянском направлении продолжаются активные боевые действия, в ходе которых украинские войска сдерживают наступление российских оккупантов и наносят врагу большие потери. При чем в последнее время ситуация на этом участке фронта существенно обострилась.

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Там враг пытается прораваться через Ковшаровку в сторону Купянска-Узлового, чтобы рассечь украинский плацдарм. Об этом в эфире телеканала "Мы – Украина" рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Ситуация под Купянском напряженная

По информации Трегубова, на Купянском направлении существенно обострилась ситуация. К востоку от реки Оскол оккупационные войска России активно прорываются через Ковшаровку в сторону Купянска-Узлового.

Ценой огромных потерь оккупанты пытаются разрезать украинский плацдарм, чтобы затем продолжать активное давление на позиции украинских защитников. Трегубов отметил, что под Купянском командование РФ бросает в бой резервы, которое успело накопить с начала лета.

"Усложнилась ситуация в самом Купянске, где россияне сильно усилили попытки запада с севера. Фактически уже в северных районах города идут бои, врага мы уничтожаем и отбрасываем, но они активно усиливают давление, бросают в бой резервы, которые накопили за лето. Там идет активное противостояние", – заявил Трегубов.

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Напомним, российские оккупанты на Купянском направлении наступают небольшими группами и продолжают попытки проникнуть в городскую застройку. Для отражения штурмов украинские подразделения планируют усилить свои позиции дополнительными ударными дронами.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска не отказываются от намерений создать так называемую буферную зону на севере Украины. Несмотря на значительные потери, противник готовится к новым наступательным операциям и ищет слабые места в украинской обороне.

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