'Успешно вернулся на базу!' ВСУ сбили еще один вражеский самолет Су-34

Украинские воины с утра "приземлили" еще один вражеский военный самолет. Уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

"Бодрого утра, Украина! У московитов снова "потёрь нет". Сегодня, около 6.00, еще один Су-34 "успешно вернулся" на базу!" – отметил он.

Олещук также рассказал, что защитники неба над Украиной приземлили 12 запущенных оккупантами "Шахедов" и одну авиационную ракету Х-59.

"Подразделениям Воздушных сил спасибо за успешную боевую работу! Всем хорошего дня!" – добавил командующий Воздушными силами.

Напомним, накануне стало известно, что утром 17 февраля украинские воины на востоке Украины уничтожили сразу три вражеских самолета. Отлетали свое два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один многоцелевой истребитель Су-35 российской армии.

Россияне столь серьезные единоразовые потери своей авиации наотрез отказались признавать. Они утверждают, что Су-34 "все дома, работают штатно, без потерь", а Су-35, мол, поразило российское ПВО, однако пилоту якобы удалось выжить.