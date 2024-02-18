"Успешно вернулся на базу!" ВСУ сбили еще один вражеский самолет Су-34
Украинские воины с утра "приземлили" еще один вражеский военный самолет. Уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.
"Бодрого утра, Украина! У московитов снова "потёрь нет". Сегодня, около 6.00, еще один Су-34 "успешно вернулся" на базу!" – отметил он.
Олещук также рассказал, что защитники неба над Украиной приземлили 12 запущенных оккупантами "Шахедов" и одну авиационную ракету Х-59.
"Подразделениям Воздушных сил спасибо за успешную боевую работу! Всем хорошего дня!" – добавил командующий Воздушными силами.
Напомним, накануне стало известно, что утром 17 февраля украинские воины на востоке Украины уничтожили сразу три вражеских самолета. Отлетали свое два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один многоцелевой истребитель Су-35 российской армии.
Россияне столь серьезные единоразовые потери своей авиации наотрез отказались признавать. Они утверждают, что Су-34 "все дома, работают штатно, без потерь", а Су-35, мол, поразило российское ПВО, однако пилоту якобы удалось выжить.
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