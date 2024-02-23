Оккупанты ударили дронами по агропредприятию в Харьковской области: есть разрушения, под завалами могут быть животные. Фото

Ночью 23 февраля российские террористические войска ударили пятью беспилотниками по агропредприятию в селе Мокрая Рокитная Харьковской области. Один из вражеских дронов попал в коровник, вероятно, под завалами находятся телята.

Об этом сообщили в Telegram Харьковской областной прокуратуры. Кроме того, разрушены и повреждены ангары, складские помещения, хозяйственные постройки и техника указанного сельскохозяйственного предприятия.

Харьковская окружная прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Также этой ночью оккупанты попали ударным дроном-камикадзе по многоэтажному дому в Днепре, также поражено предприятие. В результате еще одного военного преступления россиян пострадали восемь мирных жителей. Люди оказались под завалами.

В разбитой многоэтажке несколько квартир полностью разрушены. На месте российского удара повреждены также гражданские автомобили. Там продолжили проводить аварийно-спасательные работы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 23 февраля войска РФ выпустили против Украины 31 дрон-камикадзе типа Shahed-136/131 и шесть ракет. В небе над рядом регионов защитники сбили 23 ударных БПЛА.

– В Одессе из-за атаки оккупнатов ударными беспилотниками вечером в четверг, 22 февраля, вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры. В результате обстрела три человека погибли.

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