Оккупанты ночью запустили по Украине 12 'Шахедов', все дроны сбили силы ПВО

В ночь на 24 февраля российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Враг запустил 12 "Шахедов".

Силы ПВО сбили все вражеские дроны. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 12 БпЛА типа Shahed". Подразделениями противовоздушной обороны были уничтожены все 12 дронов-камикадзе", – отмечено в утренней оперативной сводке Генштаба от 24 февраля.

Новость дополняется

Напомним, в ночь на 23 февраля оккупанты запустили по Украине 31 "Шахед" и шесть ракет. Силы ПВО сбили 23 дрона. Попадания тогда фиксировались в Одессе и Харьковщине, а также в Днепре. Есть погибшие и пострадавшие.

Вечером 23 февраля захватчики снова атаковали Одессу "Шахедами". Вражеский дрон попал в жилой дом, сообщалось о пострадавших и погибшем. По данным Сил обороны юга Украины, над южными регионами во время атаки было уничтожено 12 "Шахедов" и две ракеты.