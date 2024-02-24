Уничтожено 12 'Шахедов' и две ракеты: в ВСУ рассказали детали атаки РФ на юг Украины

Силы обороны юга сообщили о сбитии 12 БПЛА типа "Shahed-131/136" и двух ракет Х-59 в их операционной зоне. В Одессе в результате падения вражеского беспилотника вспыхнул пожар и есть погибший и раненные.

В Telegram-канал Сил обороны юга Украины уточнили, что подразделения ПВО уничтожили два "Шахеда" оккупантов над Николаевской областью, а также пять в Одесской области и пять на Кировоградщине.

Кроме того, враг применил управляемые авиационные ракеты Х-59 из самолета тактической авиации из акватории Азовского моря. Две ракеты были уничтожены силами ПВО в Кировоградской области. Судьба самолета выясняется.

Военные сообщили также, что один из сбитых БПЛА упав в жилой квартал Одессы, вызвал разрушения и возгорание в одном из дворов. Полностью разрушена одна квартира.

"Там погиб хозяин, его жену спасателям удалось достать из-под завалов, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Кроме того, еще двух жительниц соседней квартиры доставили в больницу с ожогами и другими травмами", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 23 февраля отработали на отражение атаки РФ, войска которой выпустили 31 дрон-камикадзе типа Shahed-136/131 и шесть ракет. В небе над рядом регионов защитники сбили 23 ударных БПЛА.

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