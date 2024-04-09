Оккупанты нанесли удары по центру Харькова: есть пострадавшие

Днем 9 апреля российские террористы снова ударили двумя управляемыми авиабомбами по центру Харькова. В результате атаки три человека получили ранения.

Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов. Поиск пострадавших на месте прилета продолжается.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что удар пришелся по гражданскому предприятию. Все пострадавшие – его работники. Есть разрушения и возгорание построек.

"Разбор завалов продолжается, могут быть заблокированы люди", – отметил чиновник.

Напомним, 8 апреля президент Зеленский рассказал, что Харьков ежедневно и каждую ночь страдает от российских обстрелов. Власти делают все возможное для усиления защиты города. Помочь стране с противовоздушной обороной могут партнеры.

Также президент выразил благодарность каждому, кто в Харькове бережет жизнь и делает все зависимое от него лично, чтобы город пережил это сложное время.

7 апреля стало известно, что Харьковская ОВА может расширить принудительную эвакуацию северных громад. Речь идет о Харьковском и Богодуховском районах, постоянно находящихся под вражескими обстрелами. В марте принудительная эвакуация в Харьковской области началась с семей с детьми из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской громад.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 7 апреля снова атаковали Харьков. В городе раздались взрывы, под ударом оказался центр Харькова: повреждена жилая инфраструктура, прилетело и вблизи парка, где днем в воскресенье отдыхали многие горожан.

– 7 апреля российские кафиры атаковали Харьков дронами-камикадзе Shahed. В результате атаки в городе пострадали гражданские.

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