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Оккупанты ударили по центру Харькова, есть раненые

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
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Оккупанты ударили по центру Харькова, есть раненые

Российские войска днем 7 апреля снова атаковали Харьков. В городе раздались взрывы, под ударом оказался центр Харькова: повреждена жилая инфраструктура.

В результате вражеской атаки есть раненые. Об обстреле сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Есть раненые в результате ракетных обстрелов одного из центральных районов города", – написал он.

Оккупанты ударили по центру Харькова, есть раненые

Об атаке на облцентр Терехов сообщил в 11:46: на тот момент в Харькове было слышно два взрыва. После сообщения мэра местные паблики писали о новых взрывах.

Оккупанты ударили по центру Харькова, есть раненые
Оккупанты ударили по центру Харькова, есть раненые

Опасность подстерегала также пригород облцентра: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал оставаться в укрытиях как харьковчан, так и жителей Харьковского района.

Оккупанты ударили по центру Харькова, есть раненые

По состоянию на 12.06, сообщил Синегубов, на место попаданий выехали все профильные службы.

Оккупанты ударили по центру Харькова, есть раненые

"Есть повреждение жилищной инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", – добавил он.

Оккупанты ударили по центру Харькова, есть раненые

По данным Терехова, всего в городе зафиксировано четыре попадания.

"Всего зафиксировано четыре прилета по городу. Один пришелся в частный дом. По количеству пострадавших информация уточняется", – отметил он.

Оккупанты ударили по центру Харькова, есть раненые

Попадания произошли в разных районах города. По состоянию на 12.18 два человека обратились к медикам за помощью.

"На эту минуту в результате ударов два человека обратились с острой реакцией на стресс", – отметил Синегубов.

В 11:30 в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщали о пусках врагом КАБ по Харьковщине.

Оккупанты ударили по центру Харькова, есть раненые
Оккупанты ударили по центру Харькова, есть раненые

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты в ночь на 7 апреля сбросили авиамбомбу на многоэтажку в Купянске. Под завалами погибла женщина.

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Также сообщалось, что ночью россияне снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили все 17 "Шахедов", запущенных захватчиками.

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