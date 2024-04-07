Оккупанты ударили по центру Харькова, есть раненые

Российские войска днем 7 апреля снова атаковали Харьков. В городе раздались взрывы, под ударом оказался центр Харькова: повреждена жилая инфраструктура.

В результате вражеской атаки есть раненые. Об обстреле сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Есть раненые в результате ракетных обстрелов одного из центральных районов города", – написал он.

Об атаке на облцентр Терехов сообщил в 11:46: на тот момент в Харькове было слышно два взрыва. После сообщения мэра местные паблики писали о новых взрывах.

Опасность подстерегала также пригород облцентра: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал оставаться в укрытиях как харьковчан, так и жителей Харьковского района.

По состоянию на 12.06, сообщил Синегубов, на место попаданий выехали все профильные службы.

"Есть повреждение жилищной инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", – добавил он.

По данным Терехова, всего в городе зафиксировано четыре попадания.

"Всего зафиксировано четыре прилета по городу. Один пришелся в частный дом. По количеству пострадавших информация уточняется", – отметил он.

Попадания произошли в разных районах города. По состоянию на 12.18 два человека обратились к медикам за помощью.

"На эту минуту в результате ударов два человека обратились с острой реакцией на стресс", – отметил Синегубов.

В 11:30 в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщали о пусках врагом КАБ по Харьковщине.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты в ночь на 7 апреля сбросили авиамбомбу на многоэтажку в Купянске. Под завалами погибла женщина.

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Также сообщалось, что ночью россияне снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили все 17 "Шахедов", запущенных захватчиками.