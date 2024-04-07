Оккупанты сбросили авиамбомбу на многоэтажку в Купянске: под завалами погибла женщина. Фото

Войска России в ночь на 7 апреля сбросили управляемую (корректируемую) авиабомбу (КАБ) на жилую четырехэтажку в Купянске Харьковской области. Вследствие вражеского удара погибла женщина.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Также были опубликованы фото последствий российской атаки.

"Сегодня ночью российская вражеская авиация сбросила управляемую авиабомбу на жилой район Купянска", – говорится в сообщении.

Вследствие прилета есть разрушение четырехэтажного жилого дома.

Под завалами в квартире на четвертом этаже погибла женщина.

"Для изъятия тела погибшей были привлечены подразделения ГСЧС, а также кран местного коммунального предприятия. В 03:30 аварийно-спасательные работы были завершены", – сообщили спасатели.

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что Купянск подвергся удару в 22:40.

"Разрушены два этажа дома. Погибла женщина 85 лет", – сообщил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 апреля армия РФ атаковала Харьков "Шахедами". Вследствие атаки пострадали несколько человек.