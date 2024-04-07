Оккупанты ударили по Харькову дронами, поврежден дом: есть пострадавшие

В ночь на 7 апреля российская террористическая армия в очередной раз атаковала Харьков. Для удара по мирным жителям путинские войска применили дроны-камикадзе Shahed.

Вследствие атаки в городе пострадали гражданские. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Харьков был под атакой ударных БПЛА около 00:50 ночи. Вследствие обстрела в областном центре был поврежден частный дом.

Осколочные ранения получил 62-летний мужчина. Еще одной 64-летней женщине и 87-летнему мужчине предоставили медицинскую помощь на месте.

Также в ОВА отметили, что спустя час россияне во второй раз ударили дронами. Около 01:40 ночи взрывы прогремели в Лозовском и Харьковском районам. В этом случае обошлось без пострадавших.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на круглосуточный российский террор против мирных жителей Харькова. Глава государства подчеркнул, что преступные действия врага нужно сделать невозможными. Президент призвал усилить противовоздушную оборону для Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 апреля российские оккупационные войска ударили ракетами и "Шахедами" по Харьковской области. Попадания зафиксированы в Харькове и Дергачевской громаде. В областном центре 6 человек погибли и еще 10 – ранены.

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