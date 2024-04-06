'Должны сделать этот террор невозможным!' Зеленский призвал партнеров усилить ПВО для Харьковщины

Президент Владимир Зеленский отреагировал на круглосуточный российский террор против мирных жителей Харькова. Глава государства подчеркнул, что преступные действия врага нужно сделать невозможными.

Для этого президент призвал усилить противовоздушную оборону для Харьковской области. Об этом Зеленский заявил в своем Telegram.

Глава государства заявил, что вследствие ночных российских ударов в Харькове погибли 6 человек, еще более 10 людей были ранены.

Также Зеленский отметил, что российских террор против мирных жителей нужно сделать невозможным. В частности, президент заявил, что партнеры могут помочь с усилением противовоздушной обороны в Харьковской области.

"Российский террор против Харькова не останавливается. Очередные удары по городу и региону. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. К сожалению, 6 человек погибли. Искренние соболезнования родным и близким. Более 10 человек ранены. Все службы на месте работают, всем пострадавшим оказывается помощь. Должны сделать этот террор. Важно усилить ПВО для Харьковщины. И партнеры могут нам с этим помочь", – написал президент.

Напомним, в ночь на 6 апреля российские оккупационные войска ударили ракетами и "Шахедами" по Харьковской области. Попадания зафиксированы в Харькове и Дергачевской громаде. В областном центре 6 человек погибли и еще 10 – ранены.

Ранее сообшалось, что российские террористы устроили комбинированную атаку против Украины: в воздушном пространстве государства зафиксировали ракеты и "шахеды". 28 из 32 ударных дронов сбили силы противовоздушной обороны. Также уничтожены три ракеты разных типов из шести.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 6 апреля российская террористическая армия атаковала Запорожье ракетами. В областном центре зафиксированы повреждения. В частности, пострадали промышленные предприятия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!