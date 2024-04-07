В Харьковской области могут начать принудительную эвакуацию семей с детьми: какие районы в списке

Харьковская ОВА может расширить принудительную эвакуацию для северных районов. Речь идет о Харьковском и Богодуховском районах, которые постоянно находятся под вражескими обстрелами.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона. Этот вопрос будет рассмотрен на Совете обороны области в ближайшее время.

По словам чиновника, это так называемое Золочевское направление.

"Детей на самом пограничном, где населенные пункты постоянно под огнем, по данным полиции, уже нет. Однако мы эту ситуацию промониторим и, наверное, будем принимать решения, даже те населенные пункты, которые дальше от границы, но все равно постоянно под обстрелами" , – отметил глава ОВА.

В Харьковской области в марте 2024 года началась принудительная эвакуация семей с детьми из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольхватской общин. Тогда же Совет обороны решил провести обязательную эвакуацию жителей 55 населенных пунктов Харьковской области.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты в ночь на 7 апреля сбросили авиамбомбу на многоэтажку в Купянске. Под завалами погибла женщина. Вечером того же дня страна-агрессор снова снова атаковала Харьковщину. Под вражеский удар попал поселок Казачья Лопань, там поврежден газопровод.

Кроме того, российские войска днем 7 апреля снова атаковали Харьков. В городе раздались взрывы. Была повреждена жилая инфраструктура, прилетело и вблизи парка, где днем в воскресенье отдыхали многие горожане.

Также сообщалось, что ночью россияне снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили все 17 "Шахедов", запущенных захватчиками.