Оккупанты ударили КАБом по Харьковщине: поврежден газопровод

В воскресенье, 7 апреля, страна-агрессор снова атаковала Харьковщину. Под вражеский удар попал поселок Казачья Лопань, там поврежден газопровод.

Об этом сообщил глава Дергачевской городской военной администрации. По его словам, оккупанты ударили по поселку управляемыми авиабомбами.

"В результате вражеского удара КАБом по Казачьей Лопани повреждения частных домов, гражданской инфраструктуры и газопровода. Сейчас газ на поврежденном участке перекрыт. Профильные службы работают над ликвидацией последствий бомбардировки. Информация о пострадавших на данный момент не поступала", – сообщил чиновник.

Напомним, ранее стало известно, что российские кафиры в ночь на 7 апреля сбросили авиамбомбу на многоэтажку в Купянске. Под завалами погибла женщина.

Кроме того, российские войска днем 7 апреля снова атаковали Харьков. В городе раздались взрывы. Была повреждена жилая инфраструктура, прилетело и вблизи парка, где днем в воскресенье отдыхали многие горожан.

Также сообщалось, что ночью россияне снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили все 17 "Шахедов", запущенных захватчиками.