В Одессе сбили два разведывательных БПЛА "Орлан-10": Кипер рассказал подробности

Защитники Украины 8 апреля сбили над Одессой вражеские беспилотники-разведчики. Были ликвидированы два российских "Орлана-10".

Взрывы, которые слышали жители города, объяснил начальник Одесской ОГА (ОВА) Олег Кипер. На своем канале в Telegram он подтвердил работу противовоздушной обороны.

"Относительно взрывов, которые вы могли слышать в течение сегодняшнего дня, – это воины зенитной ракетной Одесской бригады уничтожили два российских разведывательных БПЛА "Орлан-10", – рассказал чиновник.

"Слава нашим силам ПВО!" – добавил руководитель областной государственной администрации.

Добавим: взрывы одесситы слышали в районе 11:40, а также 15:40 понедельника.

Один вражеский БПЛА "Орлан-10" стоит в среднем 100 тысяч долларов, но цена может отличаться в зависимости от комплектации.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 8 апреля армия РФ атаковала нашу страну 24 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. ПВО удалось уничтожить 17 ударных БПЛА.

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