Оккупанты нанесли удары по Николаевщине и Одесщине, произошел пожар: есть пострадавшие

Во время вражеской атаки в ночь на 10 апреля прогремели взрывы в Николаевской и Одесской областях. В Николаевской области "Шахедами" поражен объект энергетики, там вспыхнул пожар.

В Одесской области вражеские ракеты прилетели по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры, есть пострадавшие. Об этом сообщили в Силах обороны юга.

Ночь на 10 апреля на юге нашего государства выдалась неспокойной. Захватчики атаковали южные регионы несколькими волнами дронов-камикадзе. Попасть уже традиционно пытались по энергетической инфраструктуре.

Защитники неба над Украиной ночью уничтожили 14 "Шахедов" на юге: 12 из них – на Николаевщине, еще два – на Одесщине.

Однако не обошлось без попаданий.

Так, в Николаевской области враг ударил по объекту энергетики, горел также рекреационный объект.

"К сожалению, в Николаевской области враг попал по объекту энергетики. Вспыхнул пожар, огнеборцы его локализовали. Работа продолжается. Последствия уточняются. Люди не пострадали. Обломки сбитых дронов вызвали пожар на рекреационном объекте в прибрежной полосе Очаковской громады. Огонь ликвидирован, пострадавших нет", – перечислили в Силах обороны юга ущерб, причиненный вражескими дронами.

В Очаковской общине, отметили в ГСЧС, пожар вспыхнул на площади 200 кв. м. И там, и на объекте энергетики в Николаевском районе спасатели оперативно потушили пламя.

А уже на рассвете захватчики ударили по Одесщине ракетами, в том числе баллистическими. По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, враг применил для атаки две крылатые ракеты "Искандер-К" и одну баллистическую ракету "Искандер-М". Обе запускались из временно оккупированного Крыма.

"В день освобождения Одессы от фашистских захватчиков "сакральные изверги" ударили по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Уже известно о 2 пострадавших работниках транспортного предприятия. Также поврежден энергетический объект, частный дом, несколько автомобилей. Люди чудом не пострадали" , – говорится в сообщении.

Напомним, всего Силы ПВО ночью сбили 14 дронов из 17, которыми РФ атаковала Украину. Под ударом оказался юг нашего государства.

Также сообщалось, что накануне, 9 апреля, россияне ударили по Константиновке в Донецкой области. В результате атаки есть погибший и раненые.

Кроме того, 9 апреля оккупанты впервые за долгое время обстреляли Славянск среди бела дня. Ранения получили мирные жители города.