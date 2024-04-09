Россияне ударили по Константиновке в Донецкой области: есть погибший и раненые. Фото

Враг ни на день не прекращает удары по гражданской инфраструктуре. Во вторник, 9 апреля, оккупационная армия РФ нанесла авиаудар по городу Константиновка Донецкой области. В результате атаки российские террористы убили по меньшей мере одного человека и троих ранили.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram и спасатели ГСЧС. Отмечается, что продолжаются аварийно-спасательные работы, поэтому количество жертв может возрасти.

"По меньшей мере 1 человек погиб, 3 ранены. На месте происшествия спасатели изъяли из-под завалов тело погибшего мужчины 1964 г.р.", – сообщили в ГСЧС.

По предварительной информации под завалами одного из домов возможно находятся еще 2 человека, из которых 1 ребенок.

"Всего бомбой повреждено 27 частных домов, 3 многоэтажки, 2 инфраструктурных объекта и админздание", – рассказал глава ОВА.

Также чрезвычайники ликвидировали возгорание в двухэтажном жилом доме.

Как отметили в ГСЧС, из-за угрозы повторных обстрелов спасателям приходится постоянно приостанавливать работу из-за безопасности личного состава.

Глава ОВА также сообщил, что оккупанты атаковали еще и село Сокол Очеретинской общины. По словам Филашкина, там был ранен один человек, его доставили в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, днем, 9 апреля, страна-агрессор в очередной раз атаковала Одесщину. Под ударом оказалась прибрежно-рекреационная зона. Атака совершена с временно оккупированного Крыма баллистической ракетой "Искандер-М".