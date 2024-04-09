Россияне впервые за долгое время обстреляли Славянск среди бела дня: ранены гражданские. Видео

Днем во вторник, 9 апреля, страна-агрессор атаковала Славянск на Донетчине. Ранения в результате вражеского удара получили три человека.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Он также отметил, что ситуация в регионе остается сложной.

Филашкин рассказал, что окрестности города подверглись обстрелам сегодня днем. Ранения получили три человека 53, 64 и 66 лет. Все они получили необходимую помощь и отказались от госпитализации.

"Ситуация в области остается сложной и каждый, кто до сих пор не выехал в более безопасные регионы, постоянно подвергает себя смертельной опасности", – отметил чиновник.

Он также призвал жителей региона беречься и своевременно эвакуироваться.

Как уточнил начальник Славянского городского ВА Вадим Лях, зафиксировано два прилета в промзону города.

"К сожалению, не обошлось без пострадавших. Ранения ног получили двое жителей общины, которые во время обстрела находились на улице", – рассказал чиновник.

Он также отметил, что количество обстрелов в соседних громадах увеличивается. Впервые за долгое время в Славянске обстрелы раздаются днем, причем в час пик.

"Поэтому прошу ответственно относиться к вопросам безопасности. В ближайшие дни без необходимости лучше не выходить из дома", – резюмировал начальник военной администрации.

Напомним, 6 апреля российские захватчики среди ночи нанесли два ракетных удара по Славянску. Под ударом оказался Славянский курорт. Было частично разрушено здание грязелечебного.

Как писал OBOZ.UA, днем 9 апреля российские террористы снова ударили двумя управляемыми авиабомбами по центру Харькова. В результате атаки три человека получили ранения.

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