Силы ПВО ночью сбили 14 дронов из 17, которыми РФ атаковала Украину
В ночь на 10 апреля российские террористы запустили против Украины 17 ударных дронов. Силы противовоздушной обороны ликвидировали 14 воздушных целей.
Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook 10 апреля. Вражеские БПЛА летели с южного направления.
Напомним, минувшей ночью силы ПВО сбили все 20 "шахедов", которыми россияне атаковали Украину. Их приземлили в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях.
К отражению нападения ударных БПЛА привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны.
Во Львовской области падение обломков привело к повреждениям объекта критической инфраструктуры, в результате чего произошел пожар. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
В то же время враг нанес ракетные удары С-300 с временно оккупированной территории Донбасса.
Как сообщал OBOZ.UA:
– 9 апреля оккупанты нанесли авиаудары по городу Константиновка Донецкой области. В результате атаки российские террористы убили по меньшей мере одного человека и троих ранили.
– Также 9 апреля Россия атаковала Славянск на Донетчине. Ранения в результате вражеского удара получили три человека.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!