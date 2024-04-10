Силы ПВО ночью сбили 14 дронов из 17, которыми РФ атаковала Украину

В ночь на 10 апреля российские террористы запустили против Украины 17 ударных дронов. Силы противовоздушной обороны ликвидировали 14 воздушных целей.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook 10 апреля. Вражеские БПЛА летели с южного направления.

Напомним, минувшей ночью силы ПВО сбили все 20 "шахедов", которыми россияне атаковали Украину. Их приземлили в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях.

К отражению нападения ударных БПЛА привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны.

Во Львовской области падение обломков привело к повреждениям объекта критической инфраструктуры, в результате чего произошел пожар. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В то же время враг нанес ракетные удары С-300 с временно оккупированной территории Донбасса.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 9 апреля оккупанты нанесли авиаудары по городу Константиновка Донецкой области. В результате атаки российские террористы убили по меньшей мере одного человека и троих ранили.

– Также 9 апреля Россия атаковала Славянск на Донетчине. Ранения в результате вражеского удара получили три человека.

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