Силы ПВО ночью сбили все 20 'Шахедов', которыми РФ атаковала Украину

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 9 апреля снова отражали атаку российских дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. В этот раз в небе над рядом регионов защитники сбили все 20 таких целей.

Вместе с тем враг нанес ракетные удары. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, российские оккупанты атаковали 20 "Шахедами" из мыса Чауда в Крыму, а также российского Приморско-Ахтарска. А с временно оккупированной территории Донетчины захватчики ударили четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300.

К отражению нападения ударных БПЛА привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны.

В результате противовоздушного боя сбиты все 20 вражеских дронов в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях.

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин отметил, что в пределах Полтавской громады мобильные огневые группы отработали по двум беспилотникам – обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 апреля силы ПВО уничтожили 17 из 24 "Шахедов", которыми атаковала Россия. Произошли попадания по объектам на Одесщине и Житомирщине.

Днем в понедельник защитники неба сбили два разведывательных БПЛА "Орлан-10". Вражеские дроны приземлили над Одессой.

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