На Львовщине обломки сбитых дронов повредили объект критической инфраструктуры: произошел пожар
Ночью 9 апреля российские террористы атаковали Львовскую область ударными дронами-камикадзе Shahed. В регионе активно работали силы противовоздушной обороны.
Все вражеские БПЛА были уничтожены, однако падение обломков привело к повреждениям. Об этом в Telegram сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Дроны-камикадзе, которые путинские захватчики запускали с южного направления, ночью вошли в воздушное пространство Львовской области. Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили беспилотники.
При этом глава ОВА уточнил, что падение обломков БПЛА привело к повреждению объекта критической инфраструктуры, вследствие чего произошел пожар. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Также чиновник отметил, что все системы жизнеобеспечения во Львовской области продолжают работать в штатном режиме.
Напомним, силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 9 апреля снова отражали атаку российских дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. В этот раз в небе над рядом регионов защитники сбили все 20 таких целей. Вместе с тем враг нанес ракетные удары.
Ранее сообщалось, что 8 апреля российская террористическая армия нанесла очередной ракетный удар по Запорожью. Целью путинских захватчиков стал промышленный объект. Вследствие военного преступления россиян пострадали 8 человек, четверо погибли.
Как сообщал OBOZ.UA, российские войска вечером 8 апреля ударили ракетами по Полтавской области. Под вражеский обстрел попала гражданская инфраструктура региона. В результате действий террористов погиб один человек.
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