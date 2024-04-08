Оккупанты нанесли удар по промышленному объекту в Запорожье: шесть человек пострадали

Днем 8 апреля российская террористическая армия нанесла очередной ракетный удар по Запорожью. Целью путинских захватчиков стал промышленный объект.

Вследствие военного преступления россиян пострадали шесть человек. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Воздушную тревогу в Запорожье объявляли в 12:17, а уже через три минуты в областном центре раздался мощный взрыв. Позже Федоров сообщил, что российские террористы в очередной раз атаковали промышленный объект.

По состоянию на 14:50 было известно о шестерых раненых. При этом глава ОВА отметил, что последствия вражеской атаки еще уточняются.

"Россияне снова ударили по промышленному объекту в Запорожье. Известно о 6 пострадавших. Последствия ракетной атаки уточняются", – сообщил глава ОВА.

По предварительным данным, россияне ударили по городу баллистической ракетой. Мониторинговые каналы сообщали, что запуск осуществлялся с временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, утром 6 апреля российская террористическая армия атаковала Запорожье ракетами. В областном центре зафиксированы повреждения. В частности, пострадали промышленные предприятия.

Ранее сообщалось, что страна-террорист Россия изменила тактику ударов по энергетике Украины. Стратегическая цель РФ – постоянные, невосполнимые разрушения. Некоторые объекты не смогут полностью восстановить до следующей зимы.

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