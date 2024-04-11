Отработали с ПЗРК Stinger: в ВСУ показали сбитие российского 'Шахеда'. Видео

Воины Сухопутных войск ВСУ уничтожили дрон-камикадзе типа Shahed-136/131 с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger. Вражескую "птичку" приземлили во время одной из воздушных атак РФ по Украине.

Поражение целые военные сняли на видео. Его 10 апреля опубликовали на Facebook-странице 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника.

"ПВО Сухопутных войск на страже украинского неба! Уничтожили очередной "Шахед" оккупантов", – отметили воины.

Они уточнили, что для этого огневая мобильная группа 38-го полка применила переносной зенитно-ракетный комплекс FIM-92 Stinger.

Отметим, что 10 апреля российские оккупанты атаковали Украину 17 дронами-камикадзе типа Shahed. Защитникам неба удалось сбить 14 "Шахедов" в Николаевской и Одесской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, зенитчик Дмитрий из 1-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады с помощью ПЗРК Stinger сбил крылатую ракету. Вражеская цель летела на Киев во время российского массированного обстрела 21 марта.

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