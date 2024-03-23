Украинский защитник сбил крылатую ракету, летевшую на Киев, из 'Стингера': видео

Боец Вооруженных Сил Украины посредством переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger сбил российскую крылатую ракету. Враждебная цель летела на Киев во время российского массированного обстрела.

Ее ликвидировал зенитчик 1-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба бригады.

21 марта Россия произвела массированный ракетный обстрел Украины. 31 ракету уничтожили силы ПВО, из них три – бойцы Отдельной президентской бригады и подчиненных подразделений.

Одну из ракет, направлявшуюся на Киев, уничтожил зенитчик 1 Мехбата Дмитрий.

"Есть!" – радостно воскликнул зенитчик, когда обломки пораженной российской ракеты уже летели вниз.

Примечательно, что до мобилизации он являлся заместителем директора машиностроительного завода, а теперь защищает столичное небо со "Стингером".

Напомним, ночью 23 марта российская террористическая армия атаковала Харьков ударными дронами-камикадзе Shahed. Путинские войска ударили по городу трижды. После повторного вражеского обстрела пострадали спасатель и полицейский.

Ранее сообщалось, что 23 марта оккупационная армия РФ в очередной раз атаковала населенные пункты Днепропетровской области. Под вражеским ударом оказался Никопольский район. Путинские террористы совершили артиллерийские обстрелы, а также ударили дронами-камикадзе.