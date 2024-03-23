Пострадали спасатель и полицейский: появились новые детали ночных обстрелов Харькова. Фото

Ночью 23 марта российская террористическая армия атаковала Харьков ударными дронами-камикадзе Shahed. Путинские войска удариди по городу трижды.

После повторного вражеского обстрела пострадали спасатель и полицейский. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Спасатели рассказали, что в полночь в результате вражеского удара БПЛА по Харькову произошел пожар трехэтажного здания на площади 150 кв.м. На место происшествия оперативно прибыли подразделения спасателей и полицейские.

После этого российские террористы нанесли повторный удар дроном-камикадзе. При чем атака была совершена во время работы спасателей и правоохранителей на месте предыдущего обстрела.

Вследствие атаки пострадали сотрудники ГСЧС и Нацполиции. Также были повреждены два автомобиля спасателей.

В свою очередь городской голова Харькова Игорь Терехов сообщал, что взрывы прогремели в Основянском районе около 00:40. Еще через 10 минут на этот же месте раздался третий взрыв.

Напомним, в ночь на 23 марта Россия атаковала Украину 34 ударными дронами типа "Шахед" и четырьмя ракетами С-300. Силы ПВО уничтожили 31 вражеский беспилотник.

Накануне, во время массированной ракетно-дроновой атаки, оккупанты нанесли 12 ударов по Запорожью. В результате атаки поражены ДнепроГЭС и дома, есть погибшие и пострадавшие.

Также оккупанты атаковали Хмельнитчину: есть повреждения объектов инфраструктуры, два человека погибли.

Кроме того, накануне войска РФ ударили по Харькову баллистикой: прогремело 15 взрывов. После атаки город практически полностью был обесточен.

Приоритетной целью враг определил энергетические объекты. В частности, в результате последней атаки по энергосистеме ДТЭК потерял почти половину своих мощностей.