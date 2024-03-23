Украинские силы ПВО за ночь уничтожили 31 БПЛА российских захватчиков в небе над пятью областями

В ночь на 23 марта Россия атаковала Украину 34 ударными дронами типа "Шахед" и четырьмя ракетами С-300. Силы ПВО уничтожили 31 вражеский беспилотник.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук. Сбивали вражеские дроны над пятью областями нашей страны.

Олещук рассказал, что всего ночью российские захватчики запустили по Донетчине четыре зенитных управляемых ракеты С-300. Также из Курской области РФ и с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму оккупанты атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед".

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожен 31 "Шахед" в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей", – отметил Олещук.

В Силах обороны юга рассказали: атаку врага на юго-восточные регионы воины противовоздушной обороны отражали более семи часов подряд.

"Дроны типа "Shahed-131/136" направлены с юга, маневрировали по нескольким областям, пытались обойти средства ПВО. В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 12 барражирующих снарядах: по 4 на Днепропетровщине и Запорожье, 3 на Николаевщине", – говорится в сообщении.

К сожалению, без последствий атака не прошла: по данным Сил обороны юга, на Днепропетровщине и Запорожье зафиксированы повреждения энергетических объектов.

"Информации о пострадавших не поступало. Последствия уточняются. Но понятно, что энергетическая инфраструктура остается среди приоритетных целей врага", – добавили в Силах обороны юга.

Тем временем глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин рассказал, что над Полтавщиной этой ночью защитники неба уничтожили 9 российских ударных дронов.

"К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Разрушений инфраструктуры тоже нет. Спасибо нашим Силам ПВО и мобильным огневым группам за их постоянную работу и защиту", – отметил Пронин.

А глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о 5 сбитых над областью "Шахедах": 4 из них приземлили в Никопольском и Синельниковском районах, еще 1 – в Криворожском. О последнем из уничтоженных "Шахедов" стало известно уже после публикации сводок, в том числе, Силами обороны юга.

"Оборонцы неба сообщили о сбитии еще одного шахеда в Криворожском районе! Так что всего за ночь их сбили 5", – написал Лысак в 08:33.

Напомним, накануне, во время массированной ракетно-дроновой атаки, оккупанты нанесли 12 ударов по Запорожью. В результате атаки поражены ДнепроГЭС и дома, есть погибшие и пострадавшие.

Также оккупанты атаковали Хмельнитчину: есть повреждения объектов инфраструктуры, два человека погибли.

Кроме того, накануне войска РФ ударили по Харькову баллистикой: прогремело 15 взрывов. После атаки город практически полностью был обесточен.

Приоритетной целью враг определил энергетические объекты. В частности, в результате последней атаки по энергосистеме ДТЭК потерял почти половину своих мощностей.