В Днепропетровской области армия РФ попала в энергетический объект и колледж: фото разрушений

Ночью 23 марта оккупационная армия РФ в очередной раз атаковала населенные пункты Днепропетровской области. Под вражеским ударом оказался Никопольский район.

Путинские террористы совершили артиллерийские обстрелы, а также ударили дронами-камикадзе. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в течение ночи в Никопольском районе было три удара дронами-камикадзе и два артиллерийских обстрела. Под прицелом террористов были сам Никополь и Красногригорьевская громада.

Вследствие атаки был повреждённый энергетический объект. Также оккупанты повредили здание колледжа, два многоквартирных и один частный дом.

Кроме того, в Никопольском районе разрушены две хозяйственные постройки, еще четыре повреждены. Также целью оккупантов стала теплица и линии электропередач. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших нет.

Глава ОВА подчеркнул, что украинские защитники за ночь сбили 5 БПЛА в Никопольском, Синельниковском и Криворожском районах.

В областной администрации отметили, что всем абонентам, дома которых были обесточены из-за массированной атаки на область, вернули свет.

Напомним, ночью 23 марта российская террористическая армия атаковала Харьков ударными дронами-камикадзе Shahed. Путинские войска удариди по городу трижды. После повторного вражеского обстрела пострадали спасатель и полицейский.

Ранее сообщалось, что за сутки 22 марта российские захватчики продолжали массированно обстреливать Хеорсонщину. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы 19 населённых пунктов области и Херсона.