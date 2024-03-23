Российские военные попали в жилые дома в Херсонской области: есть жертва и пострадавшие

За последние сутки российские захватчики продолжали массированно обстреливать Хеорсонщину. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы 19 населённых пунктов области и Херсона.

Всего на Херсонщине оккупанты за сутки убили одного человека, еще троих – ранили. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Чиновник рассказал, что с 6 часов утра 22 марта по 6 часов утра 23 марта под российским огнем оказались 20 населенных пунктов Херсонщины: Новоберислав, Берислав, Дудчаны, Гавриловка, Красный Маяк, Александровка, Змиевка, Никольское, Тягинка, Львове Днепровское, Кизомыс, Велетенское, Станислав, Садовое, Нововоронцовка, Шляховое и Херсон.

Били, по российской "традиции", по гражданским.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждена многоэтажка и 14 частных домов. Также были зафиксированы попадания в хозяйственное сооружение, сельхозтехнику и автомобили. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 – получили ранения ", - отметил Прокуд.

Ранее стало известно, что украинское ПВО за ночь уничтожило 31 БПЛА российских захватчиков из 34, которые враг запускал по пяти областям Украины: Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской. На Днепропетровщине и Запорожье зафиксировано повреждение энергетических объектов.

Кроме того, захватчики били ракетами С-300 по украинской Донетчине.