Россия подняла в воздух семь бортов Ту-95МС с аэродрома 'Оленья': возможны пуски крылатых ракет

Государство-агрессор Россия в ночь на четверг, 11 апреля, подняла в небо семь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Вражеские борта взлетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области и двигались в направлении пусковых рубежей для запуска крылатых ракет Х-101/555 по территории Украины.

Об этом предупредили на официальном Telegram-канале Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. В сообщении сказано, что ориентировочное время выхода Ту-95МС на пусковые рубежи – 03:40.

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщил, что вылет российских самолетов, скорее всего, боевой. По состоянию на 1:20 все борта направлялись в сторону Каспийского моря.

В районе Каспийского моря они будут примерно в 04:20 – 05:10. Если пуски будут отсюда, ракеты в нашем воздушном пространстве следует ожидать около 05:20 – 06:00. Если россияне будут запускать ракеты с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области, то они будут в воздушном пространстве Украины около 4:30 – 5:00.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 10 апреля оккупанты снова устроили атаку на Украину, запустив с южного направления дроны-камикадзе типа Shahed. По областям начала распространяться тревога.

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