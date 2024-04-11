Оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры на Киевщине

Ночью в четверг, 11 апреля, во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине российские войска ударили по Киевской области. Был поражен объект критической инфраструктуры – там вспыхнул пожар.

Пока информация о пострадавших и погибших не поступала. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Руслан Кравченко.

Он отметил, что Киевщину враг атаковал и дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, и ракетами. В регионе воздушная тревога длилась более пяти часов.

"К сожалению, атакован объект критической инфраструктуры... Все оперативные службы на месте, продолжается тушение пожара на объекте", – рассказал глава ОВА.

Отметим, что в ходе этой атаки Россия ударила по объектам энергетической инфраструктуры на юге. Кроме этого, баллистикой враг обстрелял Харьковщину, после чего там начались проблемы с энергоснабжением.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко уточнил, что атакованы объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. Энергетики работают над устранением последствий.

Как сообщал OBOZ.UA, за январь-март 2024 года страна-агрессор Россия применила в направлении Киева более 180 средств поражения. Среди них пять единиц 3М22 "Циркон, 11 "Кинжалов" и 113 крылатых ракет Х-101.

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