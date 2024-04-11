Оккупанты нанесли массированные удары по Харькову: возможны перебои со светом

Войска государства-террориста России утром 11 апреля нанесли массированные удары по Харькову и области. Под поражение попала критическая инфраструктура, в регионе уже фиксируют перебои с электроснабжением.

Пока без пострадавших. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли по меньшей мере 10 ударов по критической инфраструктуре города Харькова и области. По состоянию на данный момент пострадавших нет. Информация обновляется", – написал он в 05:38.

Мэр Харькова Игорь Терехов со своей стороны предупредил, что из-за проблем с электроснабжением в ближайшие часы не будет работать метро. В связи с этим он призвал людей выстраивать свои маршруты, учитывая эту информацию.

Напомним, что этой ночью Россия совершила массированную атаку по Украине с применением дронов-камикадзе типа Shahed, а под утро запустила также ракеты. В частности, по Харьковщине враг ударил баллистикой с территории Белгородской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на росТВ россияне открыто призывали уничтожать Харьков. В стране-агрессоре убеждены, что России нужно так запугивать украинцев, чтобы в итоге "сломить волю" народа Украины.

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