'Будет иметь большое значение': на росТВ размечтались о захвате или уничтожении Харькова. Видео

В стране-агрессоре России нашли циничное объяснение постоянным обстрелам Харькова. Они надеются уничтожить город, чтобы "сломать волю" украинского народа.

Намерения Кремля озвучили пропагандисты в эфире росТВ. Они устроили так называемые дебаты на тему ударов по Харьковщине, которые войска РФ наносят ракетами, дронами-камикадзе и управляемыми авиабомбами.

Так, на государственном телевидении РФ окосевший от злости и вранья "эксперт" призывал разрушить миллионный город просто в качестве акции устрашения украинцев.

Внимание! На видео российская пропаганда.

"Я сторонник того, что бы оказывать давление на Харьков. Город имеет очень большое моральное значение для Украины. Взятие или разрушение Харькова окажет деморализующее влияние на украинское общество", – высказался один их Z-пропагандистов.

Примечательно, что россиянин и его "коллеги" в студии, не уже не играли в "освободителей" и "защитников русскоязычного населения" в Украине. Они открыто озвучивали призывы к геноциду и террору по отношению к тем украинским гродам, которые годами называли "исторически своими".

Харьков военные преступники желают "истреблять" с особой, необъяснимой жестокостью.

"А я считаю, что волю этого народа надо ломать об колено. Другого выхода нет", – показал суть россиян "эксперт" из государства-террориста.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко объяснил, что Россия обстреливает Харьков для создания паники среди украинцев. По его словам, враг надеется увеличить в Украине количество людей, которые будут согласны на "мир любой ценой".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!