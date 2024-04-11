Враг атаковал объекты энергетики на Харьковщине, Запорожье и Львовщине – Галущенко

Ночью 11 апреля российская террористическая армия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине с применением дронов и ракет разных типов. Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры.

Под ударом была энергетики на Харьковщине, Запорожье и Львовщине. Об этом в Facebook сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По словам министра, энергетики уже приступили к устранению последствий ракетных и дроновых ударов.

"Враг вновь атакует нашу энергетическую инфраструктуру! Атакованные объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. Энергетики уже работают над устранением последствий", – написал министр.

В энергетической компании ДТЭК сообщили, что страна-террорист Россия атаковала две теплоэлектростанции. Вследствие теракта было серьезно повреждено оборудование предприятий. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и возобновление работы оборудования. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, войска государства-террориста России утром 11 апреля нанесли массированные удары по Харькову и области. Под поражение попала критическая инфраструктура, в регионе уже фиксируют перебои с электроснабжением.

Ранее сообщалось, что ночью Россия совершила массированную атаку по Украине с применением дронов-камикадзе типа Shahed, а под утро запустила также ракеты. В частности, по Харьковщине враг ударил баллистикой с территории Белгородской области РФ.

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